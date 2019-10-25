Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Yolda yürürken vuruldu, şüpheli kaçtıELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

25.10.2019 21:10
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yolda yürürken vuruldu, şüpheli kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen S.A. bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan merminin hedefi olan S.A. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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