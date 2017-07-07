Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

ELAZIĞ'da, aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 2'si olay yerinden geçen mahalle sakini olmak üzere 3 kişi yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.



Merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerine bugün öğlen saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen Orhan K. ve Hüseyin B., tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek Hüseyin B.'ye ateş etmeye başladı. Aldığı kurşun yarasıyla yere yığılan Hüseyin B. ve o sırada caddeden geçen Sultan M. ve Zülfü K. yaralandı.



Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan Orhan K. yakalamak için çalışma başlattı. - Elazığ