Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı
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Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kıraç köyünde meydana geldi. Husumetli olan Ateş ve Yılmaz ailelerinin bireyleri arasında köy muhtarı Nazir Yılmaz'ın evinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., belinden çıkardığı tabancayla 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. R.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga:  3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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