Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da alacak verecek tartışmasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da alacak verecek tartışmasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi 30'ncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup ile A.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, A.D. silahla vurularak yaralanırken şüpheli şahıslar ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin B.B., M.S.B. ve A.B. olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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