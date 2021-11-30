Son Dakika | ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Haberler
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Son Dakika | ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika | ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Son Dakika | ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Son Dakika | ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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