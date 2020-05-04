Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
04.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:21

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İş yerinin yanında duran M.E. ile aralarında daha önceden husumet bulunan U.Ş.F. karşılaşarak sözlü tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.E. çıkardığı silahla U.Ş.F'yi bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden ayrılan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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