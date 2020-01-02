Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

02.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:00

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan caddesinde esnaf Erkan Aydın (42) ile adı henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında borç dolayısıyla tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Aydın tabanca ile edilmesi sonucu yaralandı.



Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA