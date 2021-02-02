Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

02.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:36
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta aralarında borç meselesinden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş, özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Fatih K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatih K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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