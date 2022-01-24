Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı ve bıçakla kavgada, 2 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - - Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı ve bıçakla kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Ataşehir Mahallesi Yemişlik 3'ncü etapta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olduğu öğrenilen T.G. ve Y.O. sokak ortasında karşılaştı. T.G. belinden çıkardığı silahla husumetlisi Y.O'yu ateş ederek yaralarken Y.O. ise bıçakla karşılık vererek husumetlisini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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