Elazığ'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da tartıştığı bir şahsı silahla vurarak yaralayan şüpheli polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:55
Elazığ'da silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

'da tartıştığı bir şahsı silahla vurarak yaralayan şüpheli tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir restaurantta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.A. tartıştığı bir şahsı silahla vurarak yaralayıp kaçtı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.


Polisin çalışmasında şüpheli Ö.A. olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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