Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 17 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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