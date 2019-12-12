Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu
Haberler » Güncel » Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haber

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:40
Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu

'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik alınan istihbarat doğrultusunda İ.Ö'yü takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, marka ve seri numarası bulunmayan 10 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler