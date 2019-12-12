Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik alınan istihbarat doğrultusunda İ.Ö'yü takibe aldı.
Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, marka ve seri numarası bulunmayan 10 pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.