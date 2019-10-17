Elazığ'da sigara kaçakçılığı
Elazığ'da, 20 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da, 20 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında ekipler, kent merkezinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün mamullerinin bulundurulduğunu tespit etti.
İş yerine düzenlenen operasyonda, 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli K.K. gözaltına alındı.