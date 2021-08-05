Elazığ'da şiddetli rüzgar 3 evin çatısını uçurdu
Elazığ'da merkeze bağlı Göl köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.
Elazığ'da merkeze bağlı Göl köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.
Olay, merkeze bağlı Göl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy genelinde etkili olan rüzgar yerleşim yerinde 3 evin çatısını uçurdu. Çatıları uçan evlerde maddi hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri, çatısı uçan vatandaşların evlerinin onarılması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı