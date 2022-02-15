Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları engellemek amacıyla 'SİBERAY' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları engellemek amacıyla 'SİBERAY' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirmek amacıyla 'SİBERAY' farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Hıdır Sever Anadolu Lisesinde 120 öğrenci ve 5 öğretmene güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı' konularında öğrencileri ve öğretmenleri bilinçlendirmek amacıyla farkındalık eğitimi verildi.

Etkinliğin ardından öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme amaçlı tanıtım broşürleri dağıtıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title