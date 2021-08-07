Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı

Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında merkeze bağlı Üçağaç köyü mevkisinde meydana geldi. Bülent Kaya yönetimindeki 23 BH 943 plakalı kamyonun elektrik tesisatının alev alması sonucu araç yanmaya başladı. Olay yerine Keban Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, hafriyat kamyonunun ön kısmı kullanılamaz hale geldi, dorsesinde ise hasar oluştu.


Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı
Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı
Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı
Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Tüm sürücüler aşağıya inip ne olacağını bekledi! Otomobil, herkesin gözü önüne kül oldu
Tüm sürücüler aşağıya inip ne olacağını bekledi! Otomobil, herkesin gözü önüne kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Oğulcan Engin Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 21:09:36. #1.16#

title