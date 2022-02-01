Seyir halindeki yolcu minibüsünün üzerine buz kütlesi düştü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeki bir yolcu minibüsünün üzerine çatıdan kopan buz parçalarının düşmesi çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Yenimahalle Kalkan Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında kopan buz kütleleri o anda sokaktan geçen bir yolcu minibüsünün üzerine düştü.

Buz kütleleri aracın ön camını kırarken kaportasına da zarar verdi.

Minibüsten inen araç sürücüsü ile yolcular olayın şaşkınlığını yaşadı.

Buz kütlelerinin minibüsün üzerine düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.