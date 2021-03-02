Elazığ'da seyir halindeki minibüs yandı
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Elazığ'da seyir halindeki minibüs yandı

02.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:18
Elazığ'da seyir halindeki minibüs yandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, seyir halindeyken yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, seyir halindeyken yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Caddesi'nde Yekta Y. idaresindeki 23 EP 722 plakalı minibüs, hareket halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı.

Yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına park edip, dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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