Elazığ'da Servislere Sıkı Denetim

Elazığ'da korsan servislerle mücadele ve kural ihlalleri doğrultusunda öğrenci servisleri yaklaşık 2 bin kez denetlenirken, bin 113 sürücüye ise eğitim verildiği bildirildi.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okulların açık olduğu tarihlerde korsan servislerle mücadele ve kural ihlalleri doğrultusunda ekiplerin sürekli olarak denetlendiği, il merkezinde 690 adet öğrenci servis aracı bulunduğu aktarıldı.



Şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan servislerde S plaka ve güzergah izin belgesi zorunluğu aktarılan açıklamada," Belediye sınırları dışında taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarında S plaka zorunluluğu bulunmamaktadır. Taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarında 27.10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrası ve geçici maddesinin birinci fıkrasına göre 30.06.2020 tarihine kadar yetki belgesi aranmamaktadır.Özel eğitim kurumlarındaki, şehir içinden ve şehir dışından öğrenci servis hizmeti veren okul servis araçları da yetki belgesi ve yönetmelikte bulunan diğer koşulları yerine getirmek zorundadır"denildi.



2017 yılı içerisinde, 3 kez Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve 2 kez Jandarma Trafik birimleri olmak üzere toplam bin 113 öğrenci servis sürücüsüne trafik kuralları konusunda eğitim verildiği belirtilen açıklamanın devamında," 2017 yılı içinde ekiplerimizce bin 988 öğrenci servisi ve sürücüsü denetlenmiştir.Denetlenmiş olan okul servis sürücülerinden 123' üne ceza işlem uygulanmış, 11'i okul servis aracı ise çeşitli kural ihlallerinden dolayı trafikten men edilmiştir. Ceza puanını dolduran 1 okul servis sürücüsünün ehliyetine geçici süre ile el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, okul servis araçları ve sürücüleri üzerindeki denetim ile kontrollerin artarak devam ettiği, ayrıca vatandaşların kural ihlali yapan servis araç ve sürücülerini 155 polis ihbar hattına da bildirmeleri halinde, gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ihlaller neticesinde cezai işlemler uygulanacağı da kaydedildi. - ELAZIĞ