Elazığ'da Sertifika Töreni

Elazığ'da "Meyve Ağaçlarında Budama" ve "Arıcılık" kurslarına katılan üreticiler sertifikalarını aldı.

İl Tarım ve ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve İl Ziraat Odası işbirliği ile merkeze bağlı Hal köyünde açılan "Meyve Ağaçlarında Budama" ve "Arıcılık" kursları sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, yapılan bu kurslara katılımın iyi seviyede olduğunu söyledi.

Bu tür kursların üreticiye katkısının büyük olduğunu anlatan Karahan, şunları söyledi:

"Eğitimlere göstermiş oldukları ilgi devam ettiği sürece, çalışmalarımızda hız kesmeden sürecek. Çiftçiler için açtığımız kursları, kurumlarımızla ortak yürütüyoruz. Bunun yanında köy muhtarları da, kurslarımızın açılmasında önemli bir etken. Onlar kurs talep ettikleri sürece eğitimlerimizi vermeye devam edeceğiz. Açılan kurslar ile değişen dünyaya ve teknolojiye ayak uydurarak, üreticilerimize yenilikleri anlatıyor, farkındalık oluşturuyoruz"

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verilirken, çalışmada emeği geçenlere plaket verildi.

Sertifika törenine, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Hal köyü muhtarı Hayrullah Duman ve kurum temsilcileri katıldı.