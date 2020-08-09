Elazığ'da serinleten mekan "Buzluk Mağarası"
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Elazığ'da serinleten mekan "Buzluk Mağarası"

- Elazığ'da serinleten mekan "Buzluk Mağarası" -Her yıl olduğu gibi bu senede vatandaşlar serinlemek için mağaraya gelirken, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla turizme kazandırılmasını istedi Elazığ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar,her sene olduğu gibi eksi derecesiyle dikkat çeken...

09.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:01

- Elazığ'da serinleten mekan "Buzluk Mağarası"

-Her yıl olduğu gibi bu senede vatandaşlar serinlemek için mağaraya gelirken, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla turizme kazandırılmasını istedi

ELAZIĞ - Elazığ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar,her sene olduğu gibi eksi derecesiyle dikkat çeken "Buzluk Mağarası'na giderek serinliyor.Bakımsız haliyle bile ilgi öğren mağara ile ilgili çalışma yapılması isteniyor.

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini ekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

Bakımsız halde olmasına rağmen Harput'a gelenlerin uğrak yeri olan mağara da gerekli düzenlemelerin ve bakımların bir an önce yapılarak tamamen turizme kazandırılması isteniyor.

Harput'un her tarafının serin olduğunu belirten vatandaşlardan Turgut Okur, "Buzluk mağarasının artı bir serinliği var. Burası hem güneş görmediği için hem de yerin daha altında olduğu için daha soğuk. Vatandaşlar hafta sonları genelde serin bir mekana kaçmak için buraları tercih ediyorlar" dedi.

Buzluk mağarasına geldiklerini aktaran Bulut Balamir, "Adanalıyız ve tayin dolasıyla Malatya'ya geldik. Elazığ'ı da görmek istedik. Harput kalesini ve türbeleri ziyaret ettik. Gelmişken buzluk mağarasını da görelim dedik. İyi ki de gelmişiz, görmüşüz. Bütün vatandaşlarımıza, halkımıza burayı görmelerini tavsiye ediyoruz. Çok fazla serin harika, şuan üşüyoruz gerçekten. Bu Ağustos sıcağında insanların içini serinletecek çok güzel bir yer. Herkese buraya gelmesini öneririz" diye konuştu.

Fransa'da ikamet ettiğini fakat Elazığlı olduğunu dile getiren Esat Tabanyeli ise "İzin amaçlı geldim. Bu günde Sivas'tan dostlarım geldi. Elazığın kültürünü gezdirmek amaçlı buzluk mağarasına geldik. Muhteşem bir yer, çok güzel bir mekan. İnsan aşağı inmeye korkuyor. Bu güne kadar inen oldu mu olmadı mı merak ediyorum. Elazığlı olmama rağmen ne kadar aşağı gidilir halen bilmiyorum. Soğuk aşağıdan öyle bir soğuk geliyor ki insan üşüyor. Turizme kazandırmak lazım. Çok güzel muhteşem bir yer. Burası buram buram Elazığ kültürü kokuyor" şeklinde konuştu.

Elazığ'da serinleten mekan 'Buzluk Mağarası'

Kaynak: İHA

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