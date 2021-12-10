Elazığ'da serada 241 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da kurduğu serada 241 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kurduğu serada 241 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine kimliği tespit edilen şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada evin bahçesinde kurulmuş serada 241 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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