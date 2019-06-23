Elazığ'da sepetli motorsiklet devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da sepetli motorsiklet devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da sepetli motorsiklet devrildi, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da sepetli motorsiklet devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da sepetli motorsiklet devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Mehmet T. idaresindeki 23 HP 014 plakalı sepetli motosiklet sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilen motosiklette bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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