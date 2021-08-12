Elazığ'da sel nedeniyle heyelan meydana geldi, yollarda çökmeler oluştu

- Elazığ'da sel nedeniyle heyelan meydana geldi, yollarda çökmeler oluştu Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış sonra sel oluştu.

- Elazığ'da sel nedeniyle heyelan meydana geldi, yollarda çökmeler oluştu

ELAZIĞ - Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış sonra sel oluştu. Sel sonrası heyelanların meydana geldiği bölgedeki yollarda hasar oluştu.

Olay Elazığ'ın Baskil ilçesi Şahindere köyü Munzuroğlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün aniden bastıran yağış sonrası sel meydana geldi. Sel sonrası bölgede heyelan meydana gelirken yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle bir çok kayısı bahçelerinde toprak kayması, derin çukurlar ayrıca sulama borularında hasar meydana geldi. Köy yolunda göçme meydana gelirken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay