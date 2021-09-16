Elazığ'da şeker pancarı alım ve işletme kampanyası açılış töreni yapıldı

Elazığ'da şeker pancarı alım ve işleme kampanyası açılış töreni düzenlendi.

Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 66'ıncı pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreni gerçekleştirildi. Şeker fabrikasında düzenlenen etkinliğe Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Elazığ Şeker Fabrikasının 1 milyon 73 bin ton şeker üretimiyle son 20 yılın üretim rekoru kırıldı.

Bin 300 pancar üreticisinin sevincine ortak olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, bunun bölgeye 600'e yakın bir istihdam sağladığını, her yıl 200-300 milyon lira bandında değer kattığını söyledi. Vali Yırık, "Böylesi sıkıntılı günlerde üreticimiz insanlarımız asli ihtiyaçlarını giderebiliyor ve günlük hayata minnetsiz devam ettirebiliyorsa işte burada Türkşeker'in peşin yapmış olduğu nakit avansların da elbette büyük önemi vardır. Ürettiğimiz sürece daima huzurlu olacağız. Kazandığımız sürece çocuklarımız, geleceğimiz daima güvende olacak. Elazığ'ımız bademin, üzümün, kayısının ve diğer alabalıktan başlamak üzere bal üretimine kadar, birçok tarımsal ürünün önemli bir şekilde üretildiği ilimizde pancarında tabi ki bu büyük katkısıyla birlikte insanlarımızın refah düzeyi yükselmeye devam edecek" dedi.

Elazığ Şeker Fabrikasının ilk olarak 1956 yılında İçme beldesinde kurulduğunu ifade eden fabrika Müdürü Mümtaz Çelik ise, "1969 yılında Keban Barajının inşası dolayısıyla bugünkü yerine taşındık. Elazığ Şeker Fabrikamız doğuda 3'üncü şeker fabrikası olarak açılışı gerçekleştirilmiş olup Türkiye'de 14'üncü şeker fabrikası olarak açılmıştır. Açılışını dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar yapmıştır. 2020 yılında 43 bin dekar alana pancar ekimi yapılarak 245 bin ton pancar işlenmiş olup 134 gün gün kampanya yapılmıştır. Bu süre içerisinde 33 bin 500 ton kristal şeker üretilmiş, 10 bin 400 ton melas, 70 bin ton yaş küspe elde edilmiştir. Buna karşılık çiftçilerimize ise 86 milyon lira ödeme yapılmıştır. 2021 yılında ise 3 ilde, 75 köyde bin 380 çiftçiyle 42 bin 535 dekar alana 310 bin ton pancar sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmede teslim edilecek pancarın miktarı yaklaşık 260 bin ton olarak tahmin etmekteyiz. 260 bin ton pancardan, 235 bin ton net pancar işlenecek olup 31 bin 500 ton kristal şeker, 9 bin 400 ton melas, ve 65 bin ton yaş küspe elde edilecektir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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