Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi
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Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi

18.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:09
Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi

Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi.

Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ıncı yıldönümü kapsamında valilik tarafından şehit ailelerine yönelik program düzenlendi. Programa Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilgili kurum müdürleri ile şehit aileleri katıldı.Yırık çifti, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Çanakkale'nin bir milletin yeniden dirilişinin adı olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "Kahramanlarımız şehit oluncaya kadar anne babaların evlatları iken şahadetlerinden sonra milletin evladı oldular. Bizim evlatlarımız hepimizin rahat içinde yaşaması, bugünleri görmesi için şehit oldu. Allah gani gani Rahmet eylesin. Bizim inancımızda iki iyilik vardır. Kutsal kitabımızda iki iyilikten biri gazilik, diğeri de şehadettir. Ölürseniz şehit olursunuz ama ölmezsiniz, diri kalırsınız. Çünkü yüce Allah'ın vaadi böyle. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler lakin sizler bilemezsiniz diyor. Dünyanın kuruluşundan bugüne kadar, son şehitlerimiz Korgeneral Osman Erbaş komutanımız başta olmak üzere askerlerimizin ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah şehadetlerini kabul" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi
Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi
Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi
Elazığ'da şehit ailelerine yönelik program düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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