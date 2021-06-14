Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
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Sebze hali deposu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Sebze hali deposu alevlere teslim oldu İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 8 araç ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanıldı Depo kısmında çıkan yangında plastik ve ahşap kasaların tutuşması nedeniyle gök yüzünü de kara dumanlar...

Sebze hali deposu alevlere teslim oldu

İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 8 araç ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanıldı

Depo kısmında çıkan yangında plastik ve ahşap kasaların tutuşması nedeniyle gök yüzünü de kara dumanlar kapladı

ELAZIĞ - Elazığ'da sebze halinin depo kısmında yangın çıktı, çok sayıda ekiple müdahale edilerek, diğer alanlara sıçraması engellenerek kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sebze halinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çok sayıda plastik ve ahşap kasaların bulunduğu depodan önce dumanlar ardından da alevler yükseldi. Halde bulunanların fark ederek müdahale etmeye çalıştığı yangının bildirilmesi üzerine bölgeye 8 itfaiye aracıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine kısa süreden ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler gök yüzünü siyah dumanların kaplamasına neden olan yangına müdahale etti. Bir çok koldan yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangının çevreye sıçramasına engel olundu.

Alevlerin büyük oranda söndürüldüğü yangında ekipler soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenenler içinde sağlık ekipleri bölgede hazır bekledi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ile ilgili inceleme yapılacağı belirtildi.

Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu
Sebze hali deposu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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