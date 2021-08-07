ELAZIĞ'DA SATRANÇ TURNUVASI

ELAZIĞ'da, Satranç Federasyonu tarafından Küçükler ve Yıldızlar İl Turnuvası düzenlendi.

ELAZIĞ'da, Satranç Federasyonu tarafından Küçükler ve Yıldızlar İl Turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren yarışmacılar, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Elazığ'da Satranç Federasyonu tarafından Küçükler ve Yıldızlar İl Turnuvası düzenlendi. Elazığ Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 96 sporcu katıldı. Pandemi kurallarına uyulan turnuvada, yarışmacılar kız ve genel olmak üzere 15 kategoride kıyasıya mücadele etti. 6 tur üzerinden 2 gün sürecek olan turnuvada dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Elazığ Satranç İl Temsilci Yardımcısı Oğuzhan Deniz, "Turnuvamız cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün sürecek. 6 tur üzerinden yapacağız. Toplamda 96 sporcumuz turnuvaya kayıt yaptı. Pandemi koşulları nedeni ile velilerimizin salonu almıyoruz. Sadece sporcularımız tur esnasında girip çıkacaklar. Bütün sporcularımıza keyifli maçlar diliyoruz" dedi.

Turnuvaya çocuğunu getiren Bilal Aydın, "8 yaş grubu için çocuğumla beraber satranç turnuvasına geldik. Biraz sonra turnuva başlayacak. Kendisi bu turnuvaya isteyerek katıldı. Daha başlangıç aşamasında. Hocaların desteğiyle inşallah güzel sonuçlar çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Mesut Batmaz, "İnşallah kazanırım" diye konuştu.

Yarışmacılardan İnanç Balikan ise, "Bu turnuvalara Oğuzhan hocamın desteğiyle çok katıldım. İnşallah birinci olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı