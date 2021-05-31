Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İbrahim Akgül (31) idaresindeki 23 HD 386 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Aşağıçakmak mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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