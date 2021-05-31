Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İbrahim Akgül (31) idaresindeki 23 HD 386 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Aşağıçakmak mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan