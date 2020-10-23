Elazığ'da şantiyelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da 3 farklı şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da 3 farklı şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı şantiyelerden 7 işçinin kıyafetlerinden 5 cep telefonu, 360 lira para ve kredi kartı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

S.D'nin 19 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk