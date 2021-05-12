ELAZIĞ'DA SALEP SOĞANI TOPLAYAN 5 KİŞİYE 419 BİN LİRA CEZA
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ELAZIĞ'DA SALEP SOĞANI TOPLAYAN 5 KİŞİYE 419 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, koruma altındaki salep bitkisini toplayan 5 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

ELAZIĞ'da, koruma altındaki salep bitkisini toplayan 5 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilere, salep soğanlarını toplamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 419 bin 670 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmaları sonucu, O.S., Ş.E., Ü.E.,S.S. ve S.E.'nın Diyarbakır'dan gelerek Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplayacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda topladıkları 18 kilogram salep soğanı muhafaza altına üzere Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

5 şüpheliye salep soğanı toplamaktan 402 bin 325 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 17 bin 345 lira olmak üzere toplam 419 bin 670 lira ceza kesildi.

ELAZIĞ'DA SALEP SOĞANI TOPLAYAN 5 KİŞİYE 419 BİN LİRA CEZA
ELAZIĞ'DA SALEP SOĞANI TOPLAYAN 5 KİŞİYE 419 BİN LİRA CEZA
ELAZIĞ'DA SALEP SOĞANI TOPLAYAN 5 KİŞİYE 419 BİN LİRA CEZA
ELAZIĞ'DA SALEP SOĞANI TOPLAYAN 5 KİŞİYE 419 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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