Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kimliği tespit edilen Ş.T'nin piyasaya sürmek üzere İstanbul'dan Elazığ'a sahte para getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, uçakla Elazığ'a gelen Ş.T'yi havalimanında yakaladı.

Ş.T'nin valizinde yapılan aramada, 260 adet 50, 130 adet 100 lira olmak üzere 26 bin lira sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Kendilerine 'Tebliğciler' adını veren grup, meyhanelerin önüne gidip içki içen vatandaşları uyardı
Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grup, meyhanelerin önüne gidip içki içen vatandaşları uyardı
Sağanak İstanbul'u esir aldı! Bahçesini su basan vatandaş evde mahsur kaldı
Sağanak İstanbul'u esir aldı! Bahçesini su basan vatandaş evde mahsur kaldı
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hadise Seda Sayan Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:10:56. #1.16#

title