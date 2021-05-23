Elazığ'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu ilçede sahte içki üretildiği ve kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, kaçak 15 litre rakı ve 5 litre şarap ile sahte içki yapımında kullanılan 1 litre anason ve 11 boş etil alkol bidonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen