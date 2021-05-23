Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üretilen sahte içkiler ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üretilen sahte içkiler ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ağın ilçesinde sahte içki üretildiği ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise kaçak 15 litre rakı, 5 litre şarap, 1 litre anason, 11 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Dehşete düşüren cinayet! 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar
Dehşete düşüren cinayet! 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Bülent Ersoy Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 12:23:54. #1.11#

title