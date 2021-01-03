Sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
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Sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

03.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:25

Elazığ'da, sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Elazığ'da, sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internette sahte hesapla alışveriş sitesi kurarak dolandırıcılık yaptığı belirtilen V.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, V.A'nın site üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 2. el cep telefonu almak için daha önce belirlediği ve ikameti olduğuna inandırdığı bir bina önünde randevu verdiği, bir bahaneyle binaya giren V.A'nın binanın arka kapısından aldığı telefonla kaçarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Bu yöntemle toplam değeri 10 bin lira olan 5 cep telefonu çaldığı anlaşılan V.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polis, yaptığı soruşturmada V.A'nın 20'si hırsızlıktan 28 suç kaydının olduğunu belirledi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Sahte hesapla kurduğu alışveriş sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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