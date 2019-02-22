Elazığ'da Sahte Altınla Dolandırıcılık İddiası

Elazığ ve Diyarbakır'da bazı kuyumculara sahte altın satarak dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren iki kuyumcuya sahte altın satarak 14 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler H.B, H.K. ile Özbekistan uyruklu N.D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan detaylı soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin aynı yöntemle Diyarbakır'da da iki ayrı kuyumcuya sahte altın satarak dolandırdıkları ve çeşitli suçlardan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

N.D.'nin yapılan üst aramasında farklı patent ve gramajlarda sahte olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA