Elazığ'da "Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" semineri

17.09.2019 16:28

Elazığ'da, sağlık çalışanlarına yönelik "Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" semineri düzenlendi.



Kentteki bir otelde, Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarının güncel halk sağlığı konularında bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik seminer yapıldı.

Seminerde konuşan Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe, verilen eğitimin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi anlamında faydalı olacağına inandığını belirtti.



Sağlık çalışanları olarak temel amaçlarının kişilerin sağlığını korumak, sağlıklı gelişimi sağlamak ve hastalıkların önüne geçmek olduğunu ifade eden Çömçe, şunları kaydetti:

"Muhakkak ki tedavi hizmeti sağlayacağız. Ama sağlığı korumak, sağlığı geliştirmek tedavi etmekten çok daha önce ve çok daha basit, maliyeti de düşük olan hizmettir. Bu noktada duyarlılığımızı ne kadar arttırabilirsek sağlık hizmetleri ve sağlığımızın geliştirilmesi noktasında çok daha büyük adımlar atmış olacağız. Sağlık hizmetlerinde ülkemizde özellikle son 15 yılda çok ciddi adımlar atıldı."

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da, birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok önem arz ettiğini, esas olanın bir bireyin hastalanmaması ve hastalıklardan korunması olduğunu dile getirdi.



5 gün sürecek seminerin farkındalık oluşturacağını aktaran Polat, "Hastalandığı zaman bireyin en iyi hastanelerde ve en iyi şekilde tedavi edilmesi şarttır. Ancak öncelikli esas olan koruyucu hekimliktir. Yani bireyi hastalıktan korumaktır. Gelişmiş ülkelerde de artık sağlıkta esas olan hastalığa yakalanmamaktır." dedi.

Kaynak: AA