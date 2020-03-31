Elazığ'da sağlık çalışanları gönüllü maske üretiyor Elazığ'da sağlık çalışanları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koranavirüsle mücadeleye katkı amacıyla gönüllü olarak, günlük 600 maske üretiyor.

Elazığ'da sağlık çalışanları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koranavirüsle mücadeleye katkı amacıyla gönüllü olarak, günlük 600 maske üretiyor.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki sağlık çalışanları, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de diğer kurumların maske ihtiyacına destek vermek amacıyla maske üretimine başladı.

Başhekim Nilüfer Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel bir tehdit oluşturan koronavirüse karşı hastane olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Koronavirüsten korunmak ve yayılımını en aza indirmek amacıyla yayımlanan genelge kapsamında, hastanelerinde esnek çalışma yöntemine geçtiklerini, hijyen kurallarını en üst seviyede uyguladıklarını ifade eden Kılıç, yakın temas kurmama, maske ve eldiven kullanımı gibi önlemler aldıklarını söyledi.

8 personel üretiyor

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının, ihtiyaç duydukları koruyucu maskeyi göndermesine rağmen talepteki artış nedeniyle devlete yük olmamak için kendi maskelerini kendilerinin ürettiklerini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Hazır kurulu aktivite merkezimiz olduğundan böyle bir üretimi kendimiz yaparak devletimize destek olmak istedik. Burada 8 personelimizle birlikte günlük 600 maske üretimi yapıyoruz. Daha sonra bunların sterilizasyonunu gerçekleştirip paketliyoruz. Ürettiğimiz maskelerin yaklaşık yüzde 60'ını kendi hastanemizde kullanıyoruz, kalan yüzde 40'ını da İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Amacımız bu zor günlerde bizim de devletimize katkımızın olmasıdır"

"Her kurum kendi maskesini üretebilir"

Aktivite sorumlusu hemşire Reyhan Sekin, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde, alınan tedbirlere uyarak bu zorlu sürecin üstesinden geleceklerine inandığını söyledi.

Alınan tedbirler doğrultusunda ihtiyaç duyulan koruyucu maske, eldiven, dezenfektan gibi malzemelere erişimin kolaylaştırılması gerektiğini, bu çerçevede hastanelerinde gönüllü olarak maske üretimi yaptıklarını vurgulan Sekin, şunları kaydetti:

"Daha önce aktivite merkezi olarak kullandığımız bu alanda hastalarımızla etkinlikler yapıyorduk. Koronavirüsten sonra maskeye ihtiyaç olduğundan biz de maske üretimi yapmaya karar verdik. Onun için Halk Eğitim Merkezi hocalarımızın gözetiminde maske üretimine başladık. Maske üretimini, gerektiğinde kolaylıkla her kurum kendi bünyesinde yapabilir. Malzemeleri ve bunları dikebilecek kişileri sağladıktan sonra kolaylıkla dikebilir."

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü İsmet Erdem ise herkesin, çevresindeki insanların yaşam hakkına saygılı olması gerektiğini belirtti.

Dışarı çıkmak zorunda olanların sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Erdem, bu çerçevede hem kendi kullanımları hem de diğer kurumlara destek olabilmek adına maske üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA