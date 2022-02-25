Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Kamil Cankılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da sağanak yağış etkili olduELAZIĞ Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

ELAZIĞ Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Rahmet yağdığını belirten Ahmet Tuğrul, "Rahmetten zarar gelmez. Bu yağmur bize ekin, bağ ve bahçe olur. Yurdumuza bolluk gelir. Bundan daha ne isteyelim. Biz Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Bu sene çok iyi yağdı. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Allah verdim mi veriyor" dedi.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Meteoroloji, Elazığ, Mevla, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title