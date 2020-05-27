Elazığ'da sağanak ve soğuk: 30 koyun telef oldu
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Elazığ'da sağanak ve soğuk: 30 koyun telef oldu

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde sağanak ve rüzgarlı havada otlatılan koyunlardan 30'unun soğuk nedeniyle telef olduğu belirtildi.

Elazığ'da sağanak ve soğuk: 30 koyun telef oldu
27.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:35

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde sağanak ve rüzgarlı havada otlatılan koyunlardan 30'unun soğuk nedeniyle telef olduğu belirtildi.

Olay, 24 Mayıs'ta Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyünde meydana geldi. İl merkezine bağlı Cip köyünde yaşayan Niyazi Kurt, otlaması için 400 koyunuyla birlikte Balkayası köyüne geldi. Koyunlardan 120'si iddiaya göre, sağanak ve rüzgardan etkilenerek oldukları yere düştü. Koyunlarının çoğunu kurtarmayı başaran Kurt, yağış ve engebeli arazi nedeniyle 30'una ulaşamadı. Hayvanlar soğuktan telef oldu. Sürü sahibi Niyazi Kurt, hayvanlarını otlatmak için getirdiğini belirterek, "Sağanak nedeniyle ve rüzgarın etkisi ile 30 civarı hayvanımızı telef ettik ve çok mağdur olduk. Elazığ'da deprem yaşadık. Üstüne koronavirüs çıktı. Bu da üçüncü olay oldu. Mağdur olduk" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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