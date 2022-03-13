Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin Yedigöz mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada araçta bulunan 3 şüpheliden 2'sinin üzerinde birer ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ruhsatsız Silah, Elazığ, Güncel, Haberler

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