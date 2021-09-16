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Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu

Elazığ'da bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Elazığ'da bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ruhsatsız silah operasyonları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, D.A. isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca ve mermilere el konulurken şüpheli D.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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