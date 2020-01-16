Elazığ'da ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi

16.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:44

Elazığ'da bir evde ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli N.Ö'nün evine operasyon düzenlendi.



N.Ö'nün evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mühimmat, 178 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan N.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA