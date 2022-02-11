Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandıELAZIĞ Elazığ'da sokak arasından rögar kapağı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da sokak arasından rögar kapağı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir sokaktan rögar kapağının çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ö.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında şüphelinin çaldığı rögar kapağı da bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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