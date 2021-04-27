Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında başarılı olan depremzede çocuklara ödül verildi

Elazığ'da, "Deprem ve Engelsiz Yaşam" konulu düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren depremzede çocuklara ödül verildi.

Elazığ'da, "Deprem ve Engelsiz Yaşam" konulu düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren depremzede çocuklara ödül verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Hizmet Grubu koordinasyonunda geçici konaklama merkezlerinde aileleriyle yaşayan 18 yaş altı çocuklara yönelik düzenlenen yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı.

Törende konuşan grup koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin engelli vatandaşların da yaşam koşullarını belli konularda zorlaştırdığını belirtti.

Kentteki engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kapu, şunları söyledi:

"Bu etkinliklerden biri de resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemek oldu. Kompozisyon ve şiir dalı jürisi İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, ASHİM Şube Müdürü İbrahim Aydın ve Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Etdöğer, resim dalındaki jüri ise Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Öznur Aksoy, resim öğretmenleri Sevgi Güler ve Habip Kanca'dan oluşmaktaydı. Yarışmaya katılım sağlayan eserler arasında jürimizin belirlediği dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini teslim etmek için bir araya geldik. Bu güzel eserlerinden dolayı çocuklarımızı tebrik ediyor ve nice başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen