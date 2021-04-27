Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da Geçici Konaklama Merkezlerinde yaşayan 18 yaş altındakilerin katılımıyla düzenlenen" Deprem ve Engelsiz Yaşam " konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Elazığ'da Geçici Konaklama Merkezlerinde yaşayan 18 yaş altındakilerin katılımıyla düzenlenen" Deprem ve Engelsiz Yaşam " konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Hizmet Grubu koordinasyonunda Geçici Konaklama Merkezlerinde " Deprem ve Engelsiz Yaşam " konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. 18 yaş altındakilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezinde düzelene ödül törenine, psikososyal destek hizmet personeli ve dereceye giren çocuklar katıldı.

24 Ocakta meydana gelen depremin tüm vatandaşlar gibi engellilerin de yaşam koşullarını belli konularda zorlaştırdığını belirten Psikososyal Destek Hizmet Grubu koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, " Bizler Psikososyal Destek Hizmet Grubu olarak ilimizde engele sahip kişiler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Geçici Konaklama Merkezlerimizde toplumsal katılımı temel alan çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerden birisi de valiliğimiz himayelerinde Psikososyal Destek Hizmet Grubu koordinasyonunda geçici konaklama merkezlerinde yaşayan 18 yaş altı çocukların katılımıyla " Deprem ve Engelsiz Yaşam " konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemek oldu. Bugün yarışmaya katılım sağlayan eserler arasında jürimizin belirlediği dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdik. Bu güzel eserlerinden dolayı çocuklarımızı tebrik ediyor ve nice başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Elazığ'da resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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