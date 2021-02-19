Elazığ'da Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Keban ilçesinin 4 mahallesinde Kovid-19 tedbirlerine uyularak kandil simitleri vatandaşlara dağıtıldı. ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, Regaip Kandili'nin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Salgın dolayısıyla buruk bir kandil geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "Biz değerlerine sahip çıkan bir toplumuz. Bu nedenle zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde tekrar değerlerimizi canlandırma adına bugün Keban ilçemizi ziyarete geldik. Hazırladığımız kandil simitlerimizi ve Kur'an-ı Kerimleri dağıttık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk