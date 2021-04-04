Elazığ'da referanduma gidilen köyden 'evet' çıktı

- Elazığ'da referanduma gidilen köyden 'evet' çıktı Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Yemişlik köyü sakinlerinden 251'i evet, 6'sı ise hayır oyu kullandı.

- Elazığ'da referanduma gidilen köyden 'evet' çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Yemişlik köyü sakinlerinden 251'i evet, 6'sı ise hayır oyu kullandı.

Merkeze bağlı yaklaşık 3 bin 500 bin nüfuslu Yemişlik köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 4 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi olmak için sandık başına gitti. Köy sakinleri geçtiğimiz yılın sonunda referanduma giden ve büyük çoğunlukla evet oyu çıkarak mahalle olan Şahinkaya gibi valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı. 790 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 251'i evet, 6'sı ise hayır dedi. Çıkan sonuçtan mutlu olduklarını belirten köy sakinleri resmi prosedürlerin ardından mahalle olacaklarının günü bekledikleri kaydetti.

Referandumda 'evet' çıktığını belirten Köy Muhtarı Vahap Aslan, " Sandıklarımız açıldı, çok şükür 'evet' çıktı. Vatandaşların oyunu evetten yana kullanmalarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte inşallah hizmetler ayağımıza kadar gelecektir. Emeği geçen ve oyunu veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bu saatten sonra Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi biziz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK