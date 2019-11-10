Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Elazığ'da, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

10.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:16
Elazığ'da rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

'da, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'nde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettikten sonra otomobil ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan çalışma neticesinde, çevreye rastgele ateş ederek kamu güvenliğini tehlikeye sokan şüphelinin C.K olduğu tespit edildi.


Ekipler, C.K'yi bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen C.K'nin açmış olduğu ateş sonucu çevredeki iki aracın zarar gördüğü belirlendi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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