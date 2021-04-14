Elazığ'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttırıldı
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Elazığ'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttırıldı

Elazığ'da Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerinin arttırıldığı bildirildi.

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Elazığ'da Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerinin arttırıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, rutin olarak yürüttükleri denetimleri Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. Özellikle bu ayda tüketimi artan tatlı, ekmek, unlu mamuller, et ve süt ürünlerine yönelik işletmelerin düzenli olarak denetlendiği kaydedildi.

Denetimlere katılan İl Müdürü Turan Karahan," " Ramazanla birlikte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler göz önünde bulundurularak tüketimi artan, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, unlu mamuller, tatlı gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin kontrollerine ağırlık vermeye başladık. Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak olumsuzlukları en aza indirmek için, sosyal mesafenin korunması, çalışan personelin maske takması, mekana kısıtlı sayıda müşteri alınması, hijyen için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin içeriye alınmaması yönünde her türlü tedbirlerin alınması için işletmeler bilgilendirilmeye başlandı. Denetimler esnasında 'Ramazan Paketi' adı altına birçok gıdanın bir arada yer aldığı paketlerin son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilerek, gerekli durumda analiz edilmek için ürünlerden numune alınacak" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttırıldı
Elazığ'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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